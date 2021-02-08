Что ждет человечество после пандемии: Билл Гейтс назвал две главные угрозы

Один из самых богатейших людей, основатель Microsoft Билл Гейтс назвал две главные угрозы, к которым сегодня человечество не готово.

Так, в интервью Veritasium , он высказал мнение, что изменение климата станет заметным фактором смертности на Земле. Кроме этого, он опасается, что в скором времени значительную роль будет играть биотерроризм — искусственно созданные вирусы могут появляться чаще, чем естественные эпидемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), чьи специалисты следят за ситуацией с COVID-19 на планете мире, на утро 8 февраля в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразилось 106,16 млн человек («лидерами» являются: США — 27,005 млн; Индия — 10,838 млн; Бразилия — 9,525 млн; Великобритания — 3,957 млн; Россия — 3,923 млн).

Недуг унес уже 2,317 млн жизней (США — 463,5 тыс., Бразилия — 231,5 тыс., Мексика — 166,2 тыс., Индия — 155,1 тыс., Великобритания — 112,7 тыс.).