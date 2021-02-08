Головченко пообещал, что ЕАЭС покажет Западу «кузькину мать» в ответ на санкции против Беларуси

На заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы учтена позиция Минска по применению мер в отношении третьих стран в случае экономического давления на представителя ЕАЭС, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Фото пресс-службы правительства

«Мы выносили особое мнение белорусской стороны по порядку применения мер в связи с экономическим давлением на одну из стран союза. И наши позиции были учтены после жарких дискуссий. Поэтому в этом плане можно сказать, что для Беларуси заседание межправсовета успешное и результативное», — сказал Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» .

По его словам, для выработки механизма ответных мер против третьих стран нужно выработать критерии, соответствующее поручение дано Евразийский экономической комиссии.

«Партнеры нас слышат и понимают, что если мы блок, если мы союз, то соответственно воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься как давление на всю организацию», — считает премьер-министр.

Головченко отметил, что ЕАЭС не военный союз, как ОДКБ, «но в последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем военные непосредственно действия». «Сейчас санкции используются беспорядочно, превратились в такой инструмент, который используется походя, без всякой особой доказательной базы. Поэтому в рамках ЕАЭС будут вырабатываться механизмы, как противодействовать таким недружественный действиям в отношении одной из стран союза», — заявил руководитель белорусского правительства.

Головченко также выразил надежду, что в скором времени страны ЕАЭС перейдут к работе над проектом договора об общем рынке газа.

«Решение по стратегии развития интеграции до 2025 года главами государств ЕАЭС принято на высшем совете. Сейчас Российская Федерация в соответствии с поручениями, которые даны Евразийской экономической комиссией, готовит международный договор по общему рынку газа», — сообщил премьер-министр.

По его словам, российские коллеги с пониманием воспринимают необходимость ускорения процесса. «Поэтому полагаю, что скоро мы перейдем уже к работе над проектом договора об общем рынке газа», — заявил Головченко.