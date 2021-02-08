Дыхание Арктики остается: на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 220

8 февраля погода в Беларуси продолжит находиться под влиянием холодной воздушной массы арктического происхождения.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются преимущественно в южных районах (по юго-западу — сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого (по юго-западу сильный порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест -8..-10°C (вероятность осадков 80-90%, метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Витебск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель -10..-12°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с);
  • Гродно -10..-12°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев -12..-14°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);
  • Минск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода сильный ветер

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси