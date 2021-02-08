Дыхание Арктики остается: на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности
8 февраля погода в Беларуси продолжит находиться под влиянием холодной воздушной массы арктического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются преимущественно в южных районах (по юго-западу — сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого (по юго-западу сильный порывистый).
Погода в регионах:
- Брест -8..-10°C (вероятность осадков 80-90%, метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Витебск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);
- Гомель -10..-12°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с);
- Гродно -10..-12°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);
- Могилев -12..-14°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);
- Минск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).