«ВНС не объединит, а только усилит противостояние власти с народом»

Президиум Белорусской социал-демократической партии (Грамада) отказался от приглашения принять участие в VI Всебелорусском народном собрании, направленного на имя председателя партии Игоря Борисова из Совета министров.

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«Президиум БСДП считает, что данное собрание является консультационным мероприятием сторонников действующей власти, однако не белорусского народа и не политических партий, которые до сих пор не признаны субъектами политических процессов внутри страны», — говорится в заявлении руководящего органа партии.

По мнению президиума, вопросы выхода из политического кризиса не могут рассматриваться на ВНС «из-за неконституционности этого мероприятия и неуполномоченности его в вопросе принятия решений», это собрание «не будет способствовать единству и консолидации белорусского народа, а только усилит противостояние власти с народом».

В партии подчеркнули, что готовы обсуждать пути выхода из кризиса, но «с учетом непризнания международным сообществом парламента и Александра Лукашенко в качестве президента». В БСДП (Грамада) предложили начать обсуждение ситуации с лидерами общественного мнения при посредничестве ОБСЕ и демократических партий.

Перед началом переговоров авторы заявления предлагают начать амнистию граждан, которые осуждены по политическим мотивам и признаны правозащитными организациями политзаключенными.

«Те, кто ждал, что БСДП дрогнет и побежит, что мы будем легитимизировать ситуацию, глубоко ошиблись. Мы стабильны в своей позиции и в дальнейшем будем ее придерживаться», — заявил БелаПАН Игорь Борисов.

Ранее сообщалось, что Белорусская партия левых «Справедливый мир» также отказалась участвовать в ВНС . Не пойдет на ВНС и экс-кандидат в президенты Сергей Черечень.

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