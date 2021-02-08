Для укрепления устойчивости гражданского общества: Канада выделит белорусам 2,25 млн долларов

Канада выделит 2,25 млн долларов (1,76 млн долларов США) на поддержку организаций белорусского гражданского общества, содействующих продвижению демократии, сообщил министр иностранных дел страны Марк Гарно, поддержавший инициативу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявить 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью.

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МИД Канады отмечает, что эти средства — дополнение к 600 тыс. долларов (469 тыс. долларов США), о выделении которых для поддержки белорусских женщин и независимых СМИ было объявлено ранее.

По мнению канадских властей, это поможет укрепить разнообразие, устойчивость и эффективность белорусского гражданского общества, которое отстаивает свои права и гражданские свободы.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Канада продолжит работу со своими международными партнерами, чтобы голоса людей в Беларуси были услышаны, а виновные в подрыве демократии и нарушении прав человека — привлечены к ответственности.

«Канада с самого начала кризиса активно участвовала в поддержке демократических устремлений народа Беларуси и выступала за мирное урегулирование политической ситуации. Мы продолжим выступать за подлинный и всесторонний национальный диалог, чтобы будущее Беларуси отражало волю ее граждан», — заявил Марк Гарно.

Ранее Канада ввела санкции в отношении 55 лиц, виновных, по ее мнению, в нарушении прав человека в Беларуси.