Партия «Справедливый мир» отказалась от участия во Всебелорусском народном собрании

Пленум центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» 7 февраля проголосовал против участия партии во Всебелорусском народном собрании, которое власти запланировали провести в Минске 11—12 февраля.

«Принято решение считать нецелесообразным участвовать председателю партии во Всебелорусском народном собрании», — сообщил БелаПАН председатель «Справедливого мира» Сергей Калякин.

По его словам, из состава пленума только один человек поддержал участие партии в ВНС, еще один — воздержался.

Калякин привел несколько оснований для отказа от участия партии в собрании. «Во-первых, при формировании делегатов были ущемлены интересы политических партий, в том числе "Справедливого мира". Должна была быть выделена квота, где они бы избрали полноправных делегатов, которые могли решать вопросы наравне с другими», — пояснил политик.

Приглашение — это не участие в качестве делегатов, добавил он, «это для мебели и интерьера, чтобы осветить, как там проходит».

«Мы также направляли в ВНС предложения по политическому и социально-экономическому развитию страны, но не услышали никакого ответа: это принято, не принято. Нас никуда не пригласили поговорить, что можно взять или почему нельзя взять предложения», — добавил Калякин.

Лидер партии кроме того отметил, что приглашение, которое они получили, не предусматривает возможность выступления на ВНС.