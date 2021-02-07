За сутки в Беларуси зарегистрировано 1732 случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1732 случая COVID-19, скончались десять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2236 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 незначительно снизилось — 6 февраля их было 1787. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 258 691, умерли 1783 пациента с коронавирусом. Выздоровели 247 177 человек.

За минувшие сутки выполнено 19 358 тестов на коронавирус (всего — 4 577 305).

Как сообщал Минздрав, теперь негосударственные организации здравоохранения, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики, в рамках государственно-частного партнерства могут проводить тесты на COVID-19 методом ПЦР. Частникам разрешено применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент до 1,5. При этом необходимо будет соблюдать соотношение оказания одной такой услуги госорганизациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух — на платной основе.

Специалистами Минздрава и МАРТ установлена предельная стоимость исследования — не более 79,5 рубля.