В Минске задержан модератор нескольких телеграм-каналов Алексей Пахилко

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В Минске 5 февраля был задержан Алексей Пахилко, администратор нескольких столичных телеграм-каналов, сообщает spring96.org.

Алексей Пахилко. Фото из социальных сетей

Молодого человека избили при задержании, сейчас он находится в ИВС на Окрестина в рамках административного дела.

Накануне телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на МВД сообщил о задержании «28-летнего неработающего минчанина, администратора трех деструктивных тelegram-каналов» и показал видео, на котором Алексей Пахилко снят на фоне государственного флага. ГУБОПиК продолжает сбор и документирование всех фактов его противоправной деятельности, сообщил телеканал.
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Тэги: Окрестина ГУБОПиК Персона: Алексей Пахилко

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