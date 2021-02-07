Санэпидемслужба нашла 803 нарушения на минских стройках в 2020 году

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы в прошлом году провели ряд рейдов для проверки соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в пресс-службе учреждения.

В ходе данных проверок было выявлено 803 нарушения на 469 стройках столицы. Все они касались несвоевременного сбора, вывоза строительных отходов и санитарного состояния санитарно-бытовых помещений.

В результате к административной ответственности в виде штрафа было привлечено 216 ответственных, должностных и 7 юридических лиц. Общая сумма штрафа составила 1 748 б.в. Еще 559 руководителям строительных организаций были выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы продолжают следить за соблюдением требований законодательства на стройках Минска.