СК направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича

Следственный комитет направил документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича через Генерального прокурора в Польшу.

Начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло. Фото: СК

По сообщению телеграм-канала ведомства, между Беларусью и Польшей заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует в том числе и вопрос об экстрадиции.

В октябре 2020 года телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA были признаны экстремистскими материалами. В ноябре в МИД Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Республики Польша в Беларуси Мартином Войцеховски, которому была передана нота с запросом о выдаче Романа Протасевича и Степана Путило.