Спецпредставитель ПА ОБСЕ: Для нормализации ситуации в Беларуси необходим диалог

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Наиболее эффективные пути оказания поддержки демократических процессов в Беларуси со стороны международного сообщества обсуждались на встрече  специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэлы де Риддер (Германия) со Светланой Тихановской, сообщает  пресс-служба ПА ОБСЕ.

Во встреча, которая состоялась 6 февраля в онлайн-формате, также принимал участие генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.

Спецпредставиель ПА ОБСЕ отметила, что ситуация в Беларуси является для нее приоритетным вопросом. По ее словам, она планирует провести ряд встреч с белорусскими представителями, в том числе с представителями власти и главой белорусской делегации в ПА ОБСЕ Андрея Савиных, в рамках общих усилий по содействию диалогу со всеми заинтересованными сторонами в стране.

В ходе беседы с Тихановской были затронуты вопросы, связанные с ситуацией с правами человека в Беларуси, а также политическими заключенными. Де Риддер отметила, что ее мандат включает в себя взаимодействие со всеми сегментами общества посредством межпарламентской дипломатии. Спецпредставитель подчеркнула приверженность ПА ОБСЕ содействию укреплению доверия, примирению и налаживанию диалога со всеми заинтересованными сторонами страны и представителями международного сообщества.

В свою очередь, экс-кандида в презиенты Тихановская приветствовала назначение спецпредставителя и выразила готовность развивать с ней плодотворное сотрудничество, отмечает пресс-служба. Она проинформировала де Риддер о текущей ситуации с протестами в Беларуси, заметив, что люди по-прежнему выступают и борются за расширение прав и свобод. Тихановская подчеркнула, что каждый день число политических заключенных растет, а суды в Беларуси приговаривают к тюремным срокам участников мирных участников процессов, в отношении которых заведены уголовные дела.

На встрече также обсуждалась роль женщин в белорусских протестах и ситуация с арестованными женщинами, включая активисток и журналисток.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ПА ОБСЕ права человека в Беларуси Персона: Светлана Тихановская Даниэла де Риддер

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