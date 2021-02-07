Где ГАИ расставила ловушки

В последний день недели сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с нарушениями ПДД на дорогах страны.

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Кроме экипажей ДПС с нарушителями скоростных режимов «будут бороться» и мобильные датчики (радары). В частности они будут находиться:

дорога Р-21 (Витебский район);

М-8 (Витебский район);

Р-49 (Витебский район).

трасса М-10 (подъезд к Гомелю);

трасса М-10 (114-й километр);

трасса М-8 (343-й километр);

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (Гродненский и Волковысский районы);

дорога Р-11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж (Кореличский район);

дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (Гродненский район).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля .

Также отмечалось, что ГАИ Брестской области « усилила контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей», а в поле зрения ГАИ Минской области кроме всего прочего находится « пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения»..

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГАИ настоятельно рекомендует водителям: