Где ГАИ расставила ловушки
В последний день недели сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с нарушениями ПДД на дорогах страны.
Кроме экипажей ДПС с нарушителями скоростных режимов «будут бороться» и мобильные датчики (радары). В частности они будут находиться:
- дорога Р-21 (Витебский район);
- М-8 (Витебский район);
- Р-49 (Витебский район).
- трасса М-10 (подъезд к Гомелю);
- трасса М-10 (114-й километр);
- трасса М-8 (343-й километр);
- дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (Гродненский и Волковысский районы);
- дорога Р-11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж (Кореличский район);
- дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (Гродненский район).
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».
Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
Также отмечалось, что ГАИ Брестской области «
В связи с
- учитывать погодные и дорожные условия;
- выбирать при движении безопасную скорость;
- дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал;
- избегать резких торможений;
- быть предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог.