«Лукашенко довел страну до ситуации, когда просто спрятаться и «переждать бурю» у чиновников уже не выйдет»

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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко призвал белорусских чиновников показать свою готовность строить новую Беларусь. Для этого, по его словам, необходимо подписать открытое письмо работников госуправления.

Политик не сомневается, что чиновники понимают: Лукашенко осталось недолго. А поэтому стоит задуматься, что будет после его ухода?

«Что вы скажете, когда близкие и друзья спросят: а почему вы так долго были с этой властью? С властью, которая давно утратила связь с народом, даже с вами, чиновниками, и с реальностью. Какие эмоции вызывают у вас действия власти, которая садит людей за решетку за цвет штанов? С теми ее представителями, которые заставляют людей спать по 15 суток на металлических балках без средств гигиены и нормальной еды — и нет, это не про 9-11 августа, это происходит прямо сейчас, пока вы читаете эти слова», — заявил Латушко.

Он считает, что Лукашенко «довел страну до ситуации, когда просто спрятаться и «переждать бурю» [у чиновников] уже не выйдет. Сейчас у вас есть возможность коллективно и безопасно выразить свой протест против действий режима. Подпишите открытое письмо чиновников до 25 марта. Так вы не просто выскажете свою позицию и сделаете шаг к победе народа, но и покажете — вы готовы строить новую Беларусь».

Латушко понимает, что это серьезный шаг, и он помнит все эмоции, которые сам переживал 14 августа. Однако ни на секунду не жалеет о принятом тогда решении.

«Посоветуйтесь с семьей, детьми, коллегами, которым вы доверяете. Решите вместе: хотите ли вы дальше жить в страхе? Хотите ли вы и дальше постоянно идти на сделку с совестью из-за неадекватных решений государства? Выбирайте, кому вы хотите быть верными. Предлагайте подписать это письмо тем, кто с нами на одной стороне — на стороне правды и закона, на стороне большинства белорусов», — резюмировал руководитель НАУ.

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Тэги: Народное антикризисное управление Персона: Павел Латушко

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