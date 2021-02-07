Холодная воздушная масса арктического происхождения окутала страну

В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного (по юго-западу страны порывистый).

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