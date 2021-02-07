Холодная воздушная масса арктического происхождения окутала страну
В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного (по юго-западу страны порывистый).
Погода в регионах:
- Брест -9..-11°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск -12..-14°C;
- Гомель -11..-13°C;
- Гродно -13..-15°C;
- Могилев -13..-15°C;
- Минск -13..-15°C.