Холодная воздушная масса арктического происхождения окутала страну

/ Общество
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В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного (по юго-западу страны порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест -9..-11°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -12..-14°C;
  • Гомель -11..-13°C;
  • Гродно -13..-15°C;
  • Могилев -13..-15°C;
  • Минск -13..-15°C.
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Тэги: прогноз погоды

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