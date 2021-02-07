В Беларуси и за границей прошли локальные акции протеста

Несмотря на морозную погоду, 6 февраля в Минске и нескольких других городах прошли локальные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.

Фото носит иллюстративный характер

В наиболее популярных телеграм-каналах размещены фото- и видеосообщения о восьми акциях (шествия и пикеты) в районе площади Победы, Сухарево, Каменной Горке, Лебяжьем и других местах с общим количеством попавших в кадр участников 153.

Поступала информация об акциях в Гродно, Витебске, Светлогорске, Ратомке, а также за рубежом (Рига, Киев, Париж, Санкт-Петербург).

Сообщений о задержаниях не было.

6 февраля стало 182-м днем протестов. 7 февраля по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской пройдет Международный день солидарности с Беларусью.