Фотофакт. Ночью в Минске пьяный бесправник на «Мицубиси» сбил дорожный знак
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Авария произошла в половине пятого ночи в белорусской столице на Долгиновском тракте.
Как сообщила представитель ГАИ Центрального района Татьяна Ященко, 36-летний водитель не справился с управлением «Митсубиси», ушел в неуправляемый занос и врезался в дорожные знаки.
Освидетельствование, по данным ГАИ, показало 2.06 промилле концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила.
В отношении автомобилиста составлен ряд протоколов за:
- управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления;
- эксплуатацию транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности;
- совершенное ДТП.