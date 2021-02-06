Фотофакт. Ночью в Минске пьяный бесправник на «Мицубиси» сбил дорожный знак

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Авария произошла в половине пятого ночи в белорусской столице на Долгиновском тракте.

Как сообщила представитель ГАИ Центрального района Татьяна Ященко, 36-летний водитель не справился с управлением «Митсубиси», ушел в неуправляемый занос и врезался в дорожные знаки.

Освидетельствование, по данным ГАИ, показало 2.06 промилле концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила.

В отношении автомобилиста составлен ряд протоколов за:

  • управление транспортным средством в состоянии опьянения;
  • управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления;
  • эксплуатацию транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности;
  • совершенное ДТП.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Минск

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