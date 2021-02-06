Фотофакт. Ночью в Минске пьяный бесправник на «Мицубиси» сбил дорожный знак

Авария произошла в половине пятого ночи в белорусской столице на Долгиновском тракте.

Как сообщила представитель ГАИ Центрального района Татьяна Ященко, 36-летний водитель не справился с управлением «Митсубиси», ушел в неуправляемый занос и врезался в дорожные знаки.

Освидетельствование, по данным ГАИ, показало 2.06 промилле концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила.

В отношении автомобилиста составлен ряд протоколов за: