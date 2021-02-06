Черечень высказался о Всебелорусском народном собрании, на которое его пригласила власть

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Экс-кандидат в президенты Сергей Черечень высказал позицию по поводу приглашения его в качестве  гостя на VI Всебелорусское народное собрание.

«Моя партия могла бы рассматривать Всебелорусское народное собрание как площадку для обмена мнениями и обсуждения плана развития Беларуси, но сейчас это невозможно», — отметил он на своей странице в соцсети.

Черечень не сомневается, что придет время, когда обе стороны будут вынуждены договариваться, но это не сегодня.

«Я всегда открыт к диалогу и готов совместно находить пути решения сложных ситуаций, — подчеркнул экс-кандидат. — Всебелорусское народное собрание не отражает интересов моих избирателей и не дает возможности решить проблему политического, экономического и социального кризиса. Я буду наблюдать за мероприятием, но среди участников меня не будет».

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание Персона: Сергей Черечень

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