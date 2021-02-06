За сутки в Беларуси зарегистрировано 1.787 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.787 случаев COVID-19 , скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1.797 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Фото pixabay.com

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 изменилось незначительно — 5 февраля их было 1.708. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 256.959, умерли 1.773 пациента с коронавирусом. Выздоровел 244.941 человек.

За минувшие сутки выполнено 19.135 тестов на коронавирус (всего — 4.557.947).

Как сообщал Минздрав, теперь негосударственные организации здравоохранения, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики, в рамках государственно-частного партнерства могут проводить тесты на COVID-19 методом ПЦР. Частникам разрешено применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент до 1,5. При этом необходимо будет соблюдать соотношение оказания одной такой услуги госорганизациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух — на платной основе.

Специалистами Минздрава и МАРТ установлена предельная стоимость исследования — не более 79,5 рубля.