Из-за аномальных морозов в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает некоторых жителей Беларуси 7-8 февраля.

Как сообщается, в воскресенье-понедельник в ночные и утренние часы в некоторых регионах страны столбик термометра опустятся до -25..-28°С.

Так же отмечается, что на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Белорусские спасатели рассказали о нескольких простых правилах, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения на сильном морозе:

- не пейте спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта;

- не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми;

- носите свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста», при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

- тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки — основа для обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу;

- не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок следует защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом;

- на морозе избегайте контакта голой кожи с металлом;

- не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серег и т.д. Металл остывает гораздо быстрее тела и возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Кольца на пальцах к тому же затрудняют нормальную циркуляцию крови;

- не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть: это вызовет куда более значительные повреждения кожи;

- не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей: они распухнут, и вы не сможете ее снова одеть;

- если замерзли руки — попробуйте отогреть их под мышками;

- как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд;

- если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль;

- прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру значительно выше;

- не выходите на мороз с влажными волосами после душа.