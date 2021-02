Белорусским властям напомнили о взятых на себя международных обязательствах

В преддверии намеченного на 7 февраля Международного дня солидарности с Беларусью 17 организаций, работающие в области свободы выражения мнений и свободы СМИ, призвали к немедленному и безоговорочному освобождению всех находящихся в заключении белорусских журналистов и работников СМИ.

В совместном заявлении, которое размещено на сайте фонда Justice for Journalists, отмечается, что спустя почти шесть месяцев после того, как Александр Лукашенко объявил об убедительной победе на выборах, которые в мире были широко признаны фальсифицированными и осуждены, лидер оппозиции Светлана Тихановская остается в изгнании, а тысячи протестующих продолжают выходить на улицы.

«Режим сделал все возможное, чтобы помешать своим гражданам получать доступ к независимой информации. У новостных агентств отозвали лицензии СМИ. У некоторых конфисковано оборудование. Редакциям независимых изданий запрещено печатать и продавать газеты через национального государственного монополиста», — говорится в заявлении.

«В рамках этой борьбы власти также использовали насилие, угрозы и произвольные задержания, чтобы запугать журналистов и помешать им выполнять свою работу. Репортеры и фотографы в бронежилетах преднамеренно становятся жертвами правоохранительных органов», — констатируют подписанты.

«С приближением Международного дня солидарности с Беларусью мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех журналистов и работников СМИ. Мы осуждаем вопиющие нарушения их прав человека и еще раз напоминаем белорусским властям об их обязательствах по международному праву», — подчеркивают авторы заявления.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, что в 2020 году журналистов в Беларуси задерживали 480 раз. Они провели за решеткой более 1.200 дней, часто без сообщения, какие обвинения им предъявлены.

Сейчас в тюрьмах по уголовным статьям находятся девять представителей белорусских медиа и «Пресс-клуба». Им грозят большие тюремные сроки по политически мотивированным обвинениям.

Ближайший такой процесс начнется в Минске 9 февраля — журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим с акции 15 ноября, обвиняют в координации протестов. Им грозит до трех лет лишения свободы.

В заключении по уголовным статьям также остаются журналисты и работники СМИ: Катерина Борисевич, Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Петр Слуцкий, Ксения Луцкина, Андрей Александров.

Заявление с требованием об их освобождении подписали представители организаций: Index on Censorship; Human Rights House Foundation (HRHF); Justice for Journalists Foundation; European Federation of Journalists (EFJ); ARTICLE 19; European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF); Международной ассоциации «Пресс-клубов» (IAPC); Press Club Polska; Presseclub Concordia (Вена); Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ); Overseas Press Club of America (OPC); Frankfurter Presseclub; Press Club Brussels Europe; Geneva Press Club; Польского клуба международных обозревателей; FCC of South Asia; Jerusalem Press Club.