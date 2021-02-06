В Могилеве на стройке погиб 50-летний рабочий

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Новый случай гибели на производстве зафиксирован на стройках Беларуси.

Как сообщили в Следственном комитете, трагедия произошла утром 4 февраля: 50-летний могилевчанин, выполняя кровельные работы с раздвижной металлической лестницы на высоте около 2,5 метра, потерял равновесие и упал на бетонный пол со снежным настилом.

По данным следствия, мужчина был без страховочного пояса и защитной каски. «От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в СК.
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Тэги: гибель на производстве Город: Могилев

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