Эксперт: хорошая новость в том, что большинство людей не верит пропаганде — лишь 20% белорусов доверяют госСМИ

Директор по исследованиям Центра «Евразийские государства в переходный период» и эксперта Международной стратегической сети действий для безопасности Андрей Елисеев считает, что после президентских выборов 2020 года пропаганда в белорусских и российских государственных СМИ стала практически одинаковой.

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«Есть некоторые незначительные расхождения, но 9 из 10 основных пропагандистских нарративов идентичны», — приводит «ГА» его слова.

Эксперт отметил, что обычным повествованием белорусских и российских госСМИ становятся не только утверждения о том, что за Светланой Тихановской стоят «западные кукловоды», Запад организует «оранжевые революции», а в Украине, Польше и странах Балтии якобы происходит социально-экономическая деградация, но и ложные утверждения о распространении коронавируса Западом.

Также часто утверждается, что западные страны не справляются с пандемией коронавируса по сравнению с Россией и Беларусью, в целом находятся в хаосе, а их вакцины, в отличие от российской, не являются эффективными.

При этом, подчеркивает Елисеев, подобная дезинформация и направленная на вызов чувства вражды риторика широко распространяются через соцсети, таких как «ВКонтакте».

«Мы опубликовали большое исследование, основанное на шестимесячном мониторинге крупнейшей российский социальной сети «ВКонтакте». Мы идентифицировали почти четыре тысячи сообщений, которые содержали откровенную пропагандистскую дезинформацию или язык вражды в отношении отдельных лиц и групп населения Беларуси», — рассказал эксперт.

Однако, в этой ситуации он видит и положительный момент — люди, увидев, что их обманывают все меньше доверяют госСМИ: «С тех пор большинство людей не покупаются на это. Государственным СМИ в Беларуси доверяют менее 20% белорусов, в то время независимые СМИ вызывают у них наибольшее доверие».