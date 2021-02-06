В Беларуси резко выросло число случаев гибели на пожарах

Почти на 40% выросло с начала года число случаев гибели на пожарах. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Фото носит иллюстративный характер

Так, в дежурной части сообщили, что за минувшие дежурные сутки огонь унес жизни еще четырех человек:

05. 02. (сообщение о пожаре поступило в 15:13) огонь унес жизнь 50-летнего жителя Бреста;

05. 02. (19:09) — 83-летней жительницы деревни Затростенье (Полоцкий район);

05. 02. (20:23) — 59-летнего жителя агрогородка Нарочь (Мядельский район);

06. 02. (02:13) — 68-летней жительницы деревни Круговец (Жлобинский район).

Всего с начала года на территории страны произошло 775 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 471), на которых погибло 114 человек (82).