В Беларуси резко выросло число случаев гибели на пожарах

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Почти на 40% выросло с начала года число случаев гибели на пожарах. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Фото носит иллюстративный характер

Так, в дежурной части сообщили, что за минувшие дежурные сутки огонь унес жизни еще четырех человек:  

  • 05. 02. (сообщение о пожаре поступило в 15:13) огонь унес жизнь 50-летнего жителя Бреста;
  • 05. 02. (19:09) — 83-летней жительницы деревни Затростенье (Полоцкий район);
  • 05. 02. (20:23) — 59-летнего жителя агрогородка Нарочь (Мядельский район);
  • 06. 02. (02:13) — 68-летней жительницы деревни Круговец (Жлобинский район).      

Всего с начала года на территории страны произошло 775 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 471), на которых погибло 114 человек (82). 
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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