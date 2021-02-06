Что случилось с валютой

Рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Выросли:

доллар — 0,0002 пункта (с 2,6262 до 2,6282 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0565 пункта (с 3,4458 до 3,5023 белорусского рубля за 100 российских);

гривна — 0,1308 пункта (с 9,3393 до 9,4701 белорусского рубля за 100 гривен).

Упали:

евро — 0,035 пункта (с 3,1798 до 3,1448 белорусского рубля);

злотый — 0,0113 пункта (с 7,009 до 6,9977 белорусского рубля за 10 злотых).