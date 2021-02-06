Более тысячи фур скопилось на границе

Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 960 фур:

«Каменный Лог» — более 300;

«Бенякони» — более 240;

«Котловка» — более 200;

«Привалка» — более 150.

Выезда в Латвию ожидают более 120:

«Григоровщина» — более 70;

«Урбаны» — более 50.

В Польше есть очередь лишь в одном пункте пропуска: