Более тысячи фур скопилось на границе

/ Общество
Просмотров: 92

Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 960 фур:

  • «Каменный Лог» — более 300;             
  • «Бенякони» — более 240;
  • «Котловка» — более 200;
  • «Привалка» — более 150.

Выезда в Латвию ожидают более 120:

  • «Григоровщина» — более 70;
  • «Урбаны» — более 50.

В Польше есть очередь лишь в одном пункте пропуска:

  •  «Брузги» — более 60.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: очереди фур на границе