Более тысячи фур скопилось на границе
Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 960 фур:
- «Каменный Лог» — более 300;
- «Бенякони» — более 240;
- «Котловка» — более 200;
- «Привалка» — более 150.
Выезда в Латвию ожидают более 120:
- «Григоровщина» — более 70;
- «Урбаны» — более 50.
В Польше есть очередь лишь в одном пункте пропуска:
- «Брузги» — более 60.