Область повышенного атмосферного давления и холодные неустойчивые воздушные массы накрыли страну
В субботу территория республики будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления и холодных неустойчивых воздушных масс.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром слабый туман. Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест -6..-8°C;
- Витебск -12..-14°C;
- Гомель -9..-11°C;
- Гродно -10..-12°C;
- Могилев -12..-14°C;
- Минск -11..-13°C.
Ранее сообщалось, что в ближайшие трое суток в Беларуси
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