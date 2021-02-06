Область повышенного атмосферного давления и холодные неустойчивые воздушные массы накрыли страну

/ Общество
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В субботу территория республики будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления и холодных неустойчивых воздушных масс.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром слабый туман. Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест -6..-8°C;
  • Витебск -12..-14°C;
  • Гомель -9..-11°C;
  • Гродно -10..-12°C;
  • Могилев -12..-14°C;
  • Минск -11..-13°C.

Ранее сообщалось, что в ближайшие трое суток в Беларуси заметно похолодает.

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Тэги: прогноз погоды

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