Беларусь начнет хоккейный ЧМ матчем со словаками

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ИИХФ опубликовала расписание матчей чемпионата мира, все матчи которого пройдут в Риге.

Сборная Беларуси начнет групповой турнир игрой со словаками 21 мая, а завершит стадию поединком с россиянами 1 июня. Наши хоккеисты также сыграют 23 мая со шведами, 24-го — с чехами, 26-го — с британцами, 30-го — со швейцарцами.

Все встречи группы «А» пройдут на льду рижского Олимпийского спортивного центра.

Все игры нашей группы, а также некоторые четвертьфиналы, оба полуфинала и финал чемпионата должны были пройти в Минске. Такое право страна потеряла из-за нарушений прав человека со стороны белорусских властей.

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
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Тэги: ИИХФ Беларусь-Словакия хоккей-ЧМ-2021 Город: Рига

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