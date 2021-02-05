Зеленский объяснил отключение трех пророссийских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 февраля, записал видеообращение, в котором подробно объяснил, почему ввел в действие решение СНБО (нацбезопасность), согласно которому в эфир прекратили выходить три телеканала. Он призвал отличать средства массовой информации от средств массового поражения.

«Нас давно хотят разделить. Чтобы этого не произошло, мы должны сами научиться разделять. Правду и ложь. Благие намерения и шкурные интересы», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в этот раз влог записал на русском языке специально для того, чтобы его услышала именно та часть людей, которая относится к украинскому языку настороженно и верит в то, что если «по телику и на русском», то это непременно правда.

В видеообращении Зеленский заверил, что информация о том, что в Украине, якобы запретили продажу книг Михаила Булгакова и Бориса Акунина — ложь, и в доказательство показал несколько экземпляров, купленных на днях в «фашиствующем Киеве».

«Окей. Что же мы имеем в итоге? Все просто. Наглую, циничную и опасную ложь. Такое вот трио. Очень напоминает трио каналов, которые на этой неделе прекратили свое вещание в Украине», — отметил Зеленский.

Он добавил, что те, кто поддерживает связи с «незаконными формированиями и псевдо-структурами в Крыму и на Донбассе» составляют угрозу Украине, и Украина будет с ними бороться. И именно эта деятельность собственников телеканалов, по словам Зеленского является причиной их отключения.

«Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны на самом деле нет. Точнее есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России. А что это наш внутренний конфликт. Ссора. Такой, маленький междусобойчик. Ну подумаешь десятки тысяч убитых…», — сказал Зеленский.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против «112 Украина», NewsOne и ZIK решили вводить после того, как выяснили, что «это не средства массовой информации, а сугубо пропагандистская машина».