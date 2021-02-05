Административный протокол в отношении лидского журналиста Дешука отправлен на доработку

Административный протокол в отношении лидского журналиста-фрилансера Юрия Дешука отправлен на доработку, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Фото: Facebook Юрия Дешука

Решение вынес суд Лидского района 5 февраля. Протокол был составлен по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). С 3 февраля Дешук находился под стражей, сейчас он на свободе.

20 января журналист был задержан на трое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 339 УК (злостное хулиганство). Оно было заведено в связи с событиями 18 января в Лиде (Гродненская область) во время заседания суда, на котором активиста Витольда Ашурка приговорили к пяти годам лишения свободы.

Люди в зале возмутились приговором и начали кричать «Позор!» и «Верым! Можам! Пераможам!». Дешук снимал происходившее на телефон.