Административный протокол в отношении лидского журналиста Дешука отправлен на доработку

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Административный протокол в отношении лидского журналиста-фрилансера Юрия Дешука отправлен на доработку, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Фото: Facebook Юрия Дешука

Решение вынес суд Лидского района 5 февраля. Протокол был составлен по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). С 3 февраля Дешук находился под стражей, сейчас он на свободе.

20 января журналист был задержан на трое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 339 УК (злостное хулиганство). Оно было заведено в связи с событиями 18 января в Лиде (Гродненская область) во время заседания суда, на котором активиста Витольда Ашурка приговорили к пяти годам лишения свободы.

Люди в зале возмутились приговором и начали кричать «Позор!» и «Верым! Можам! Пераможам!». Дешук снимал происходившее на телефон.
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Тэги: задержания журналистов БАЖ Персона: Юрий Дешук Город: Лида

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