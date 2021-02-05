В Гомеле осудили несовершеннолетнего администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси»

/ Общество
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Суд вынес приговор 15-летнему подростку из Добруша, который администрировал телеграм-канал «Данные карателей Беларуси».

По информации МВД, в отношении несовершеннолетнего проводилась проверка, его действиям была дана правовая оценка и расследование уголовного дела завершено. Ближайшие 2 года подросток проведет в специальном учебно-воспитательном учреждении.

Как рассказала в эфире гомельского телевидения помощник прокурора города Анна Зубарева, парень просил подписчиков о материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей, но потратил полученные деньги — более 1,5 тысячи белорусских рублей и более 5 тысяч российских — на скутер и одежду.

Подростка задержали в октябре 2020 года. Он размещал в мессенджере информацию о сотрудниках органов внутренних дел.
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Тэги: ОМОН ГУБОПиК Город: Гомель

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