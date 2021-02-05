Дело журналисток «Белсата» абсурдно, нет абсолютно никаких доказательств их вины, считает муж одной из обвиняемых

Обвинение против журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой абсурдно, нет абсолютно никаких доказательств их вины, заявил муж Андреевой Игорь Ильяш 5 февраля во время пресс-конференции, посвященной предстоящему суду над журналистками.

По его словам, события на «площади Перемен» 15 ноября 2020 года не были беспорядками, «это была мирная акция протеста». «Мысль, что с помощью стрима можно управлять протестами, сама по себе параноидальная, — добавил Ильяш. — Этот стрим и сейчас может посмотреть любой человек и убедиться в том, что репортаж полностью соответствует журналистским стандартам. Даже если бы протестующие хотели получить какую-то информацию из этого стрима, они бы не смогли этого сделать, так как была отключена мобильная связь».

Все обвинение против журналисток строится на «безосновательной и необоснованной подмене смыслов», считает Ильяш. «Я думаю, на суде все убедятся в том, насколько абсурдное и мракобесное обвинение предъявлено журналистам», — заявил он.

Как сообщил Ильяш, в ночь на воскресенье Андреева перенесла сложный этап из Жодино в Минск, но сейчас чувствует себя хорошо, ее настроение «бодрое, оптимистичное».

«Этап проходил в тяжелых условиях. Катю подняли в два часа ночи. Сначала забросили в какой-то отстойник с уголовницами, которые сидят за убийство, потом увезли на вокзал. Там они ждали спецвагон около 40 минут, — рассказал он. — Все это на морозе, с обычным зековским антуражем, то есть лай конвойных собак, крики охраны. Как я знаю, они не просто стояли ждали этого спецтранспорта, их заставили на корточках сидеть. Потом они ехали на спецвагонах в Минск, там в автозаке их довезли до Володарки».

Дарью Чульцову, по словам Ильяша, не этапировали вместе с Андреевой. «Еще вчера она находилась в Жодино. Ее этапирование — это вопрос ближайших дней, а может, даже в эту ночь с четверга на пятницу ее этапировали, мы не знаем».

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

Рассмотрение дела журналисток начнется 9 февраля в суде Фрунзенского района Минска.

Белорусские правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.