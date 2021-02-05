Правительство распорядилось к маю разработать дорожную карту по созданию и продвижению бренда Беларуси

К маю будет разработана дорожная карта по созданию и продвижению бренда Беларуси. Это задание содержит распоряжение премьер-министра от 3 февраля № 15р, в соответствии с которым создана межведомственная рабочая группа для разработки дорожной карты по созданию и продвижению бренда, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Руководителем группы назначен министр экономики Александр Червяков. В ее состав вошли представители министерств культуры, информации, иностранных дел, здравоохранения, образования, финансов и других ведомств. Предполагается также привлечение к работе специалистов республиканских органов госуправления, государственных организаций, а также специалистов научных, учебных учреждений, бизнес-объединений и иных организаций, международных экспертов.

В задачи межведомственной группы входят: «определение отличительных особенностей и конкурентных преимуществ Республики Беларусь и ее отдельных регионов в различных сферах жизнедеятельности; определение позитивных, узнаваемых ассоциаций о стране, ее отдельных регионах, гражданах и продуктах; выработка единых подходов создания (разработка требований) и стратегии продвижения бренда Беларуси и ее отдельных регионов с учетом лучших международных практик продвижения страновых и территориальных брендов; выработка предложений по усилению и продвижению конкурентных и позитивных сторон, устранению неблагоприятных стереотипов, созданию положительного имиджа Беларуси, улучшению ее позиций в ключевых международных рейтингах».

Проект постановления, предусматривающий утверждение дорожной карты, должен быть представлен в правительство до 1 мая 2021 года.