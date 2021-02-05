Тихановская обсудила ситуацию в Беларуси с новым министром иностранных дел Эстонии

Ситуация в Беларуси обсуждена в телефонном разговоре Светланы Тихановской с новым министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс.

В ходе беседы экс-кандидат в президенты Беларуси сообщила, в частности, о задержании юриста Офиса по правам людей с инвалидностью Олега Граблевского и заключении под домашний арест директора учреждения Сергея Дроздовского.

«Юрист Олег Граблевский был задержан и доставлен на Окрестина, а директор Сергей Дроздовский, который передвигается на инвалидной коляске, провел 7 часов без движения в Следственном комитете. Это настоящая пытка для человека», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Тихановская также напомнила, что в Беларуси уже 226 человек признаны политзаключеными, в отношении сторонников перемен заведено более тысячи уголовных дел. «Эти числа растут — режим пытается запугать народ террором. Суды приговаривают людей к годам заключения по надуманным причинам», — говорится в сообщении.

При этом, подчеркнула Тихановская, белорусы не сдаются. «Режим отвечает очень жестко, но воля народа не ослабла», — сказала она и отметила, что важно продолжать давление на режим как внутри Беларуси, так и за ее пределами.

Глава МИД Эстонии заверила, что ее страна продолжит поддержку белорусов для восстановления верховенства права и проведения новых честных выборов. Эстония продолжит лоббировать введение более жестких санкций и усиливать давление для немедленного освобождения политических заключенных в Беларуси.

Также Эстония присоединится к международному Дню солидарности с Беларусью, который по инициативе Тихановской пройдет 7 февраля.