Журналистка Екатерина Андреева обратилась к суду с просьбой «разорвать цепь преступных приказов»

Заключенная под стражу журналистка «Белсата» Екатерина Андреева попросила суд «разорвать цепь преступных приказов», поскольку их выполнение означает участие в преступлении. Специальное заявление Андреевой для прессы зачитал ее муж Игорь Ильяш 5 февраля во время пресс-конференции, посвященной предстоящему суду над журналистками «Белсата».

Катерина Андреева и Игорь Ильяш / Еврорадио

Андреева заявила, что ее дело «от начала и до конца сфабриковано» и является «местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность». «15 ноября меня задержали по преступному приказу. В тот день силовики говорили мне: "Ты больше не будешь вести свои стримы никогда". Затем вновь вышел преступный приказ, и меня поместили в тюрьму, — отметила журналистка. — Почти три месяца я провела за решеткой. По их замыслу, заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности выбранного пути, однако ничего подобного не произошло».

По словам Андреевой, время в СИЗО только закалило ее характер, а невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день.

«Вместе с тем я понимаю, что необходимо разорвать цепь исполнения преступных приказов. Я обращаюсь к суду с просьбой сделать это наконец. Выполнять преступный приказ — значит участвовать в преступлении, — заявила журналистка. — Но за преступлением последует раскаяние, именно оно станет наиболее страшным наказанием, потому что будет отравлять вам жизнь, не давая покоя до глубокой старости. Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно».

Сотрудницы телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

Процесс над Андреевой и Чульцовой начнется 9 февраля в суде Фрунзенского района Минска.

Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.