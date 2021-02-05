Минчанина осудили на полтора года ограничения свободы за оскорбление начальника управления ГУБОПиК

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В суде Фрунзенского района 5 февраля вынесли приговор технику-программисту Алексею Мочалову, обвиняемому по статье 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти), сообщает правозащитный центр «Весна».

Мочалова судили за оскорбление в телеграм-чате начальника третьего управления ГУБОПиК МВД Михаила Бедункевича. Судья Алла Бушева наказала его полутора годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Именно столько просил прокурор Попков, отмечают правозащитники.

Также судья постановила конфисковать ноутбук в доход государства. И пояснила, что не удовлетворила ходатайство адвоката о прекращении уголовного дела, так как «преступление нанесло ущерб не только Бедункевичу, но и членам его семьи».

«Согласно обвинению, Алексей Мочалов в районном чате "Домбровка-5" оскорбил Михаила Бедункевича, написав: "На ул. Голубка живет одна из главных м****й ГУБОП Бедункевич", тем самым унизил честь и достоинство, личные и профессиональные качества Бедункевича», — сообщает «Весна».

Мочалов увидел информацию о Бедункевиче в телеграм-канале «МотолькоПомоги» и решил написать оскорбление в чате района.
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Тэги: ГУБОПиК оскорбление Персона: Алексей Мочалов Михаил Бедункевич Алла Бушева

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