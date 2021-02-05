Головченко обвинил Запад в торможении экономического развития ЕАЭС

/ Экономика
Просмотров: 166

Премьер-министр Беларуси, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы, обвинил Запад в торможении экономического развития ЕАЭС.

Как подчеркнул Головченко, особое внимание необходимо уделять вопросам импортозамещения. В первую очередь это касается стратегической продукции и технологий.

«Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие. Вводятся санкции, блокируются финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производства передовой продукции комплектующих. Аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки. Протекционизм усиливается, и особенно это характерно для наших западных партнеров», — цитирует Головченко пресс-служба белорусского правительства.

«Поэтому считаю своевременным включение в повестку дня вопросов, которые мы обстоятельно рассмотрели в узком составе. С учетом нынешних реалий нам необходимо не только стремиться к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами», — заявил премьер-министр.

По его мнению, большое значение в этом контексте имеет вопрос о механизме применения ответных мер на уровне ЕАЭС в случае, когда стандартная процедура разрешения споров, предусмотренная действующими международными договорами, оказывается заблокированной в силу непредвиденных обстоятельств или недобросовестных действий третьих стран.

«Выступаем также за дальнейшее совершенствование разрешенных правилами ВТО механизмов применения специальных защитных и компенсационных мер в торговле с третьими странами. В узком формате мы также обсудили вопрос об обеспеченности металлургической отрасли Союза стратегическим сырьем — ломом черных и цветных металлов. Уверен, мы можем и должны обеспечивать своему сырью максимальную добавленную стоимость внутри союза, чтобы ведущие мировые экономики не рассматривали ЕАЭС как некий «сырьевой придаток», — заявил Головченко.

Вместе с тем он считает, что увеличение количества стран — наблюдателей при ЕАЭС свидетельствует о том, что интерес к сотрудничеству с союзом растет и развивается «контур партнерства на мировой арене».

По его словам, в Беларуси «с большим вниманием» ознакомились с обращением президента Казахстана к главам государств — членов союза и приоритетами председательства Казахстана в ЕАЭС.

«Всецело поддерживаем изложенные в документе предложения по развитию промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и реализации трансграничных инфраструктурных проектов. Не секрет, что по ряду чувствительных промышленных товаров у нас пересекаются интересы. Но если активизировать работу по реализации совместных проектов и эффективно задействовать ресурсы стран, то, убежден, эти проблемы можно решить, — отметил глава белорусского правительства. — Примером может стать авиастроение и наше полноценное участие в создании совместного конкурентоспособного продукта. Об этом шла речь на декабрьском заседании Высшего Евразийского экономического совета».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евразийский союз Персона: Роман Головченко

Другие материалы на эту тему:

Белорусский бизнес охладел к евразийской интеграции

Белорусский бизнес охладел к евразийской интеграции

Буксующие вопросы с Москвой Минск пробует протолкнуть через ЕАЭС

Буксующие вопросы с Москвой Минск пробует протолкнуть через ЕАЭС

Лукашенко бомбит Москву за эгоизм на фоне коронавируса

Лукашенко бомбит Москву за эгоизм на фоне коронавируса

Лукашенко хочет раскошелить Москву под маркой развития ЕАЭС

Лукашенко хочет раскошелить Москву под маркой развития ЕАЭС