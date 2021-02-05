Головченко обвинил Запад в торможении экономического развития ЕАЭС

Премьер-министр Беларуси, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы, обвинил Запад в торможении экономического развития ЕАЭС.

Как подчеркнул Головченко, особое внимание необходимо уделять вопросам импортозамещения. В первую очередь это касается стратегической продукции и технологий.

«Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие. Вводятся санкции, блокируются финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производства передовой продукции комплектующих. Аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки. Протекционизм усиливается, и особенно это характерно для наших западных партнеров», — цитирует Головченко пресс-служба белорусского правительства.

«Поэтому считаю своевременным включение в повестку дня вопросов, которые мы обстоятельно рассмотрели в узком составе. С учетом нынешних реалий нам необходимо не только стремиться к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами», — заявил премьер-министр.

По его мнению, большое значение в этом контексте имеет вопрос о механизме применения ответных мер на уровне ЕАЭС в случае, когда стандартная процедура разрешения споров, предусмотренная действующими международными договорами, оказывается заблокированной в силу непредвиденных обстоятельств или недобросовестных действий третьих стран.

«Выступаем также за дальнейшее совершенствование разрешенных правилами ВТО механизмов применения специальных защитных и компенсационных мер в торговле с третьими странами. В узком формате мы также обсудили вопрос об обеспеченности металлургической отрасли Союза стратегическим сырьем — ломом черных и цветных металлов. Уверен, мы можем и должны обеспечивать своему сырью максимальную добавленную стоимость внутри союза, чтобы ведущие мировые экономики не рассматривали ЕАЭС как некий «сырьевой придаток», — заявил Головченко.

Вместе с тем он считает, что увеличение количества стран — наблюдателей при ЕАЭС свидетельствует о том, что интерес к сотрудничеству с союзом растет и развивается «контур партнерства на мировой арене».

По его словам, в Беларуси «с большим вниманием» ознакомились с обращением президента Казахстана к главам государств — членов союза и приоритетами председательства Казахстана в ЕАЭС.

«Всецело поддерживаем изложенные в документе предложения по развитию промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и реализации трансграничных инфраструктурных проектов. Не секрет, что по ряду чувствительных промышленных товаров у нас пересекаются интересы. Но если активизировать работу по реализации совместных проектов и эффективно задействовать ресурсы стран, то, убежден, эти проблемы можно решить, — отметил глава белорусского правительства. — Примером может стать авиастроение и наше полноценное участие в создании совместного конкурентоспособного продукта. Об этом шла речь на декабрьском заседании Высшего Евразийского экономического совета».