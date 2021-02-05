Лукашенко пугает войной в Беларуси

Александр Лукашенко опасается, что если не преломить социально-политическую ситуацию, Беларусь подойдет к войне. Об этом он заявил в ходе вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора 5 февраля в Минске.

«Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — И боюсь, что в условиях геополитического разлома (об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании) мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы».

Лукашенко привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке, где геополитические игроки продвигают свои интересы, из-за чего эти страны и народы страдают уже долгие годы. «Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают», — отметил он.

По словам Лукашенко, нужно «своими руками не привести страну в этот хаос». «И здесь многое будет зависеть от преподавателей. Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон. Какой бы ни был закон, плохой или хороший, закон есть закон, юристы меня поддержат, его надо выполнять. Если он плохой — его надо изменить в установленном порядке. Но не через драку на улице», — подчеркнул он.

«Я еще раз намекаю на то, что нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего, потому что им жить. Мы уйдем — они будут жить. Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века. Это очень важно», — подытожил Лукашенко.

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