COVID-19. За сутки в Беларуси зарегистрировано 1.759 новых случаев

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.759 случаев COVID-19 , скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1.994 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 изменилось незначительно — 4 февраля их было 1.708. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 255.172, умерли 1.764 пациента с коронавирусом. Выздоровели 243.144 человека.

За минувшие сутки выполнено 19.107 тестов на коронавирус (всего — 4.538.812).

Накануне Минздрав сообщил, что негосударственные организации здравоохранения, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики, в рамках государственно-частного партнерства могут проводить тесты на COVID-19 методом ПЦР. Частникам разрешено применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент до 1,5. При этом необходимо будет соблюдать соотношение оказания одной такой услуги госорганизациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух — на платной основе.

Специалистами Минздрава и МАРТ установлена предельная стоимость исследования — не более 79,5 рубля.

Для сравнения министерство приводит стоимость ПЦР-исследования в других странах. Так, в Москве тест стоит в среднем около 77 рублей (2.240 российских рублей) и 95 рублей (2.750) — в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково. В Украине стоимость теста — 140 рублей (1.500 гривен), в Австрии — 381 рубль (120 евро), Великобритании — 900 рублей (250 фунтов), Германии — от 187 до 749 рублей (59—250 евро).