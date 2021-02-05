Лукашенко назвал важнейший фактор укрепления независимости и суверенитета

Беларусь ставит целью за пятилетку войти в число лидеров Восточной Европы по инновационному развитию, заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора 5 февраля в Минске.

Фото president.gov.by

«Мы ставим большие цели на пятилетку: значительно увеличить наукоемкость валового внутреннего продукта и выйти на уровень инновационного развития стран — лидеров Восточной Европы. Намерены заметно продвинуться по таким направлениям, как инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города и другим. Однако без вас — людей науки, без вашего активного участия в этих проектах вряд ли возможно их реализовать», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Поэтому, продолжил он, сейчас стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии, и это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто «действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси».

Наука, по словам Лукашенко, давно стала «не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности». «Более того, она является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета государства», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, уровень развития науки предопределяет роль и место страны на политической карте мира, возможности экономики и обороноспособность. «В основе, как ни крути, лежит наука. Мы живем в мире быстро меняющихся трендов, знаний и технологий, и сегодня как никогда возрастает значимость стратегических прогнозов и точности экспертных оценок», — сказал он.

Дипломы доктора наук Лукашенко вручил девяти ученым. В их числе представители исторических, медицинских, педагогических, сельскохозяйственных, технических, экономических и юридических наук.

Аттестаты профессора из рук Лукашенко получили заведующая кафедрой политологии юридического факультета БГУ Нина Антанович (политология), профессор кафедры специальной педагогики Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Татьяна Лисовская (педагогика), зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович (право), первый проректор Белорусского государственного медицинского университета Ирина Мороз (профилактическая медицина).