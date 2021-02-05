Биржа: на выходных в Беларуси будут пониженные курсы евро и доллара
Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
- евро — 3,1448 белорусского рубля (-0,0191 пункта);
- доллар — 2,6282 белорусского рубля (-0,0082 пункта);
- российский рубль — 3,5023 белорусского рубля за 100 российских (+0,0176 пункта).
Читайте также:
Россия пошла в атаку на Беларусь? Медведев сделал жесткие заявления о двусторонних отношениях Белорусы купили валюты на 154 млн долларов больше, чем продали ЗВР за январь сократились более чем на четверть миллиарда долларов
Только самые важные новости в наших каналах в