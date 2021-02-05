Биржа: на выходных в Беларуси будут пониженные курсы евро и доллара

/ Экономика
Просмотров: 156

Завершились последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • евро — 3,1448 белорусского рубля (-0,0191 пункта);
  • доллар — 2,6282 белорусского рубля (-0,0082 пункта);
  • российский рубль — 3,5023 белорусского рубля за 100 российских (+0,0176 пункта).

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»