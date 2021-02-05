Уже в субботу в Беларусь придут сибирские морозы
На Беларусь вновь надвигаются сильные морозы. Столбик термометра, особенно в ночные часы, будет находиться на очень низких для нашей страны отметках.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие трое суток будет следующей:
6 февраля
- ночью -12..-18°С (при прояснениях воздух будет охлаждаться до -19..-22°С, в южных районах -8..-11°С);
- днем -9..-15°С (по юго-западу -6..-8°С).
7 февраля
- ночью -16..-23°С (местами -24..-26°С);
- днем -8..-15°С.
8 февраля
- ночью -17..-24°С (при прояснениях -25..-28°С, по юго-западу -10..-16°С);
- днем -7..-15°С.
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