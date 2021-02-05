Стали известны подробности встречи Тихановской с новым послом США Джули Фишер

Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской сообщил подробности ее встречи с новым послом США в Беларуси Джули Фишер, состоявшейся 4 февраля в Вильнюсе.

Фото пресс-службы Светланы Тихановской

В ходе встречи обсуждены двусторонние отношения Беларуси и США, а также возможные варианты разрешения политического кризиса в Беларуси, отмечается в сообщении.

Тихановская и Фишер говорили о том, как остановить насилие и добиться освобождения политзаключенных. Экс-кандидат в президенты сообщила об уголовных делах блогеров Владимира Неронского и Павла Спирина, журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой и призвала США принять немедленные меры для освобождения задержанных. Она подчеркнула, что «освобождение и реабилитация всех политзаключенных является необходимым условием для начала диалога, а торг политзаключенными недопустим».

Участницы встречи обсудили, как сделать реализацию Акта о демократии в Беларуси и Московского механизма ОБСЕ более эффективным. Тихановская обратила внимание на необходимость «точечных санкций против компаний, организаций и «кошельков» Лукашенко», отмечается в сообщении. Она призвала США работать в этом направлении совместно с ЕС, Великобританией и Канадой.

Тихановская и Фишер также обсудили, как США могли бы поддержать независимые СМИ в Беларуси, семьи репрессированных, местные инициативы и проекты гражданского общества, частный бизнес, который пострадал от репрессий со стороны властей.

Были затронуты долгосрочная программа экономической поддержки Беларуси и официальный визит Тихановской в США, который пока откладывается из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что с Фишер встретился глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение сенату.

Вопрос об отправке американского посла в Беларусь будет рассмотрен после утверждения сенатом конгресса США предложенной кандидатуры Фишер на этот пост, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на брифинге 6 ноября.