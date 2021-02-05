Стали известны подробности встречи Тихановской с новым послом США Джули Фишер
Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской сообщил подробности ее
В ходе встречи обсуждены двусторонние отношения Беларуси и США, а также возможные варианты разрешения политического кризиса в Беларуси, отмечается в сообщении.
Тихановская и Фишер говорили о том, как остановить насилие и добиться освобождения политзаключенных. Экс-кандидат в президенты сообщила об уголовных делах блогеров Владимира Неронского и Павла Спирина, журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой и призвала США принять немедленные меры для освобождения задержанных. Она подчеркнула, что «освобождение и реабилитация всех политзаключенных является необходимым условием для начала диалога, а торг политзаключенными недопустим».
Участницы встречи обсудили, как сделать реализацию Акта о демократии в Беларуси и Московского механизма ОБСЕ более эффективным. Тихановская обратила внимание на необходимость «точечных санкций против компаний, организаций и «кошельков» Лукашенко», отмечается в сообщении. Она призвала США работать в этом направлении совместно с ЕС, Великобританией и Канадой.
Тихановская и Фишер также обсудили, как США могли бы поддержать независимые СМИ в Беларуси, семьи репрессированных, местные инициативы и проекты гражданского общества, частный бизнес, который пострадал от репрессий со стороны властей.
Были затронуты долгосрочная программа экономической поддержки Беларуси и официальный визит Тихановской в США, который пока откладывается из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что с Фишер
20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп
Вопрос об отправке американского посла в Беларусь будет рассмотрен после утверждения сенатом конгресса США предложенной кандидатуры Фишер на этот пост,
15 декабря сенаторы