За пятилетку на культуру власти собираются потратить около 4,5 млрд рублей

Совет министров постановлением № 53 от 29 января утвердил государственную программу «Культура Беларуси» на 2021—2025 годы, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Костёл Тела Господня в Несвиже

Отмечается, что госпрограмма принята «в целях создания условий для эффективного функционирования сети организаций культуры и активного вовлечения граждан Беларуси в культурную жизнь страны».

Документ включает пять подпрограмм. Так, задачей подпрограммы «Культурное наследие» является сохранение культурного наследия, обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг библиотек и музеев, выставочных организаций, парков культуры и отдыха, зоопарков, а также поддержка развития культур национальных меньшинств.

В рамках подпрограммы «Искусство и творчество» будут решать задачу по поддержке развития профессионального искусства, кинематографической деятельности, обеспечению доступности, качества и разнообразия услуг «клубных организаций и организаций культуры смешанного типа».

Подпрограмма «Функционирование и инфраструктура сферы культуры» предполагает совершенствование инфраструктуры и обеспечение деятельности аппарата Министерства культуры, а также «информатизацию и создание национального цифрового контента в сфере культуры».

Развитие партнерства между государством и национальной диаспорой предполагает подпрограмма «Белорусы в мире».

Подпрограмма «Архивы Беларуси» направлена на «обеспечение формирования, сохранности и использования документов Национального архивного фонда Беларуси как части информационного ресурса страны».

Среди прочего в рамках госпрограммы планируется провести реставрацию и приспособить для работы единый комплекс зданий Национального художественного музея, реконструировать и реставрировать ряд памятников архитектуры: костел Божьего Тела в Несвиже (Минская область), Спасо-Преображенскую церковь в Полоцке (Витебская область), дворец в Коссовском дворцово-парковом ансамбле и дворцовый комплекс в Ружанах (Брестская область), дворцово-парковый ансамбль в Жиличах (Могилевская область).

На реализацию госпрограммы потребуется 4 млрд 42 млн рублей.

Постановление пока официально не опубликовано. Документ вступит в силу после опубликования и будет распространять действие на все, что касается его компетенции, начиная с 1 января 2021 года.