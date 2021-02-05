Лукашенко дал Банку развития больше полномочий для поддержки экспорта

Для повышения привлекательности белорусского экспорта расширяются полномочия Банка развития. Это предусматривает указ № 39, который подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

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Документ «предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции», говорится в сообщении пресс-службы.

В частности Банку развития предоставляется возможность при кредитовании экспорта белорусской продукции давать в 2021—2022 годах экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам.

Кроме этого, банк может использовать в 2021—2022 годах такие финансовые инструменты, как факторинг (уступка денежного требования), постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.

Предусматривается также предоставление в 2021—2022 годах права банкам (по утверждаемому правительством перечню) выдавать экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам, а также нерезидентам для оплаты реализуемых резидентами товаров, работ, услуг.

При этом указ отменяет минимальную сумму предоставления экспортных кредитов (эквивалентную не менее чем 200 тыс. долларов).

В Беларуси в будущем планируют принять и иные меры для стимулирования экспорта. Так, на базе Банка развития запланировано создание национального экспортного центра, специалисты которого будут оказывать комплекс профессиональных услуг (в том числе связанных с консультированием) белорусским экспортерам.

Согласно последним данным, валютная выручка Беларуси от экспорта товаров составила в январе—ноябре 2020 года 24 млрд 688,2 млн долларов (-13,3%, или 3 млрд 785,4 млн), выручка от экспорта услуг — 7 млрд 854,4 млн долларов (-7,4%, или 630,2 млн).

По мнению экспертов, значительное сокращение валютной выручки обусловлено уменьшением поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале 2020 года, сокращением внешнего спроса на белорусские товары и услуги из-за пандемии COVID-19, снижением стоимости в мире сырьевых товаров (в частности калийных удобрений), которые экспортирует Беларусь.