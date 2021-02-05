Белорусы купили валюты на 154 млн долларов больше, чем продали

В январе население Беларуси купило иностранной валюты на 154 млн долларов больше, чем продало, свидетельствуют данные Национального банка.

Так, физлица в январе купили 766 млн долларов, а продали — 612 млн долларов. Соответственно чистый спрос на валюту со стороны населения составил 154 млн долларов.

Также чистым покупателем иностранной валюты на рынке в январе выступили банки, их чистый спрос составил 14,3 млн долларов.

Нерезиденты в январе были чистым продавцом иностранной валюты, ее реализовано на 68,9 млн долларов. Также чистым продавцом иностранной валюты в январе выступили субъекты хозяйствования (резиденты). Они продали иностранной валюты на 48,9 млн долларов больше, чем купили.

Таким образом, в январе чистая покупка иностранной валюты на внутреннем рынке составила 50,8 млн долларов. В 2020 году чистая покупка иностранной валюты на всех сегментах рынка в целом составила 1 млрд 636,6 млн долларов.

Значительный чистый спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке в прошлом году привел к снижению золотовалютных резервов Беларуси и был связан с усилением девальвационных ожиданий населения и предприятий, которые, по мнению экономистов, весной были обусловлены пандемией, а во второй половине года — политическим кризисом.

Для недопущения дополнительного давления на валютный рынок Национальный банк с августа прошлого года ограничил предоставление рублевой ликвидности коммерческим банкам. Данные ограничения действуют уже более пяти месяцев и продлены до середины мая.

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