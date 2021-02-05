Минобороны нацелилось на новую партию самолетов Су-30СМ

В 2021 году планируется заключить контракты на поставку очередной партии многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Между белорусским военным ведомством и российской корпорацией «Иркут» уже заключены контракты на поставку двух партий — каждая по четыре самолета. «Исполняя обязательства по контракту, «Иркут» в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года», — отметили в министерстве.

О том, что Беларусь намерена приобрести 12 истребителей Су-30СМ, стало известно 20 июня 2017 года. Российская газета «Ведомости» со ссылкой на менеджера одной из компаний Объединенной авиастроительной корпорации сообщила, что стоимость такого количества этих самолетов для Беларуси составит примерно 600 млн долларов. Подчеркивалось, что при поставке самолетов будут использованы российские кредиты, темп поставок будет не слишком высокий, чтобы не создавать излишней нагрузки на бюджет.

Первые два самолета прибыли в Беларусь 13 ноября 2019 года, еще одна пара — 20 ноября. Летчики войсковой части 54804 (Барановичи, Брестская область) заступили на боевое дежурство по защите воздушных рубежей страны на Су-30СМ 2 июля 2020 года.

Су-30СМ — тяжелый многоцелевой сверхзвуковой истребитель поколения 4++, который обладает повышенной маневренностью. Рассчитан на экипаж из двух пилотов.

По информации Минобороны, самолет способен отражать «массированные налеты разнородных сил противника, в том числе крылатых ракет», осуществлять «прикрытие своих войск и объектов от ударов с воздуха». Он предназначен для «ведения воздушного боя, завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных, наземных, морских целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех».

Для ближнего боя самолет оснащен авиационной пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм с боезапасом 150 снарядов. На 12 узлах подвески можно размещать управляемые ракеты, неуправляемые авиабомбы и авиабомбы с корректируемой траекторией, контейнеры с неуправляемыми авиационными ракетами.

Истребитель весит 18,8 тонны. Максимально допустимая масса боеприпасов и иных расходуемых средств — 8 тонн. Его боевой радиус составляет 1.500 км, максимальная высота применения — 17,3 км. Заявленная продолжительность полета без дозаправки составляет 3,5 часа. Максимальная скорость на малых высотах — 1.270 км/ч, на больших — 2.350 км/ч.