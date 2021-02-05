Евро сильно сдает утром в пятницу, падает и доллар

На открытии последних на этой неделе торгов на БВФБ европейская валюта существенно падает, сдает свои позиции и «американец».

Так, евро теряет 0,0208 пункта и торгуется на уровне 3,1431 белорусского рубля, а доллар 0,0086 пункта — 2,6278 белорусского рубля.

А вот российский рубль добавляет 0,0115 пункта — 3,4962 белорусского рубля за 100 российских.

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