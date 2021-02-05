В Беларуси вырос спрос на медицинские товары: на площадке AliExpress продажи увеличились в четыре раза

Заказы медицинских товаров на AliExpress в Беларусь за год увеличились в четыре раза, пульсоксиметров — в 60 раз.

В четвертом квартале 2020 года белорусы заказали на AliExpress около 32 тысяч различных медицинских приборов и других товаров для заботы о здоровье. За тот же период 2019 года таких заказов было более 7 тысяч. Если сравнить эти цифры, количество покупок товаров из категории «Медицина и здоровье» выросло в 4,1 раза, а в денежном выражении рост составил 3,4 раза.

2020 год дал людям во всем мире не один повод более внимательно прислушиваться к собственному здоровью и заботиться о самочувствии близких. Этот тренд остается устойчивым на протяжении всего года, благодаря чему спрос на медицинские товары продолжает оставаться стабильно высоким.

Лидерами рейтинга популярности среди товаров медицинского назначения по итогам четвертого квартала 2020 года остаются пульсоксиметры. Эта группа продемонстрировала самый впечатляющий рост: по сравнению с четвертым кварталом 2019 года их продажи в Беларусь выросли в 60 раз! Если в последнем квартале 2019 года количество заказов пульсоксиметров составляло 395 штук, за тот же период год спустя — уже порядка 24 000 штук.

Все пульсоксиметры способны следить за насыщением крови кислородом и частотой пульса. А разница в цене между самым дешевым (от бренда Alextrasza за 12,5 рубля) и самым дорогим (от бренда De Dedo за 37 рублей) устройствами, попавшими в рейтинг, объясняется различиями в типе экрана (LED или OLED), наличием либо отсутствием звукового сигнала тревоги, возможности сохранять историю измерений и другими деталями.

Еще один товар, которым активно интересовались пользователи из Беларуси, — инфракрасные термометры. Покупатели выбирали лобные бесконтактные модели от брендов Cofoe и ELERA.

В список популярных медицинских товаров также попали различные модели тонометров. Самый популярный среди них — электронный тонометр с традиционным креплением манжеты на плечо от бренда CIGII, голосовым управлением и датчиком аритмии. Пользовались спросом и компактные модели с креплением на запястье. Заказывали белорусы и различные сменные аксессуары для тонометров вроде запасных манжет.

Среди товаров для здоровья, которые белорусы заказывали на AliExpress, попали и глюкометры. Самым популярным стал Sinocare Safe-Accu по цене от 33 до 47 рублей в зависимости от комплектации.

Отдельное место в списке популярных медицинских товаров на AliExpress заняли товары по уходу за больными: портативные небулайзеры, устройства для промывания носа при различных респираторных и лор-заболеваниях и даже жаропонижающие пластыри для маленьких детей.

В список популярных товаров медицинского назначения попали также слуховые аппараты. Лидерами продаж оказались компактные беспроводные модели от брендов BTE и Laiwen.

В конце 2019 года ситуация выглядела совершенно иначе: в списке самых популярных товаров лидировали тонометры и небулайзеры, а пульсоксиметры размещались далеко за пределами первой десятки.