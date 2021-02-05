Из-за снежной стихии 140 населенных пунктов остались без света  

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Накануне во многих регионах Беларуси выпало большое количество снега. В частности, максимальная высота снежного покрова в Гродно составила 47 см.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, спасатели 61 раз доставали автомобили из снежных заносов. Зафиксированы пять случаев падения деревьев.

Энергетики сообщили о периодическом нарушении электроснабжения 138 населенных пунктов. По данным на 06:00, без света оставались шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской области.
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Тэги: снегопад

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