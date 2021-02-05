Parimatch Ice Racing — на трассе в Прилесье и в прямом эфире VOKA
7 февраля на видеосервисе VOKA пройдет прямая трансляция второй серии заездов в рамках соревнований по автомобильным трековым гонкам Parimatch Ice Racing. Поклонников скорости ожидают полтора часа напряженной борьбы за лидерство на заснеженной трассе.
Parimatch Ice Racing — совместный проект Racing.by и Grappa Motorsport. Согласно правилам соревнований, по результатам квалификации на лучшее время определяется стартовая сетка, а затем участники могут улучшить или ухудшить свои позиции в зависимости от баллов, набранных в ходе каждого заезда. Лучшие гонщики встретятся в финале, чтобы определить сильнейшего.
Трековые гонки являются самым контактным видом автомобильного спорта: соревнования выглядят зрелищно за счёт массового старта с возможностью контактной борьбы, а короткие (по 4-6 кругов) заезды оставляют участникам шанс отыграться, так что претендовать на лидерство каждый из них может едва ли не до последнего момента.
Заезды проходят в двух классах:
Легенды СССР — подготовленные автомобили ВАЗ классика, монорезина, объем двигателя — до 1600см3. Лидеры класса: Игорь Якубович, Владимир Горлач, Сергей Лапицкий.
Лайт — подготовленные переднеприводные автомобили, монорезина, объем двигателя — до 2000см3. Лидеры класса: Никита Девятов, Александр Сачук, Михаил Гайдук.
Заезды Parimatch Ice Racing пройдут на новом стадионе для трековых гонок в деревне Прилесье под Минском. Как покажет себя трасса в зимних условиях, кому из гонщиков она покорится и кто из них станет победителем новой гоночной серии — об этом можно будет узнать из трансляций на VOKA.
7 февраля трансляция начнется в 13:00 и закончится в 16:30. Присоединиться к просмотру можно будет из любой точки мира бесплатно и без регистрации — через ТВ-приставку, в приложении VOKA и на сайте